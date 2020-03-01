رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدا تعليميا من دولة الإمارات العربية

حضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، و الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتورة رانيا دنانة مسئولة تسويق برنامج حفظ التراث وإدارة المواقع، و الدكتورة دينا فكرى ممثل مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.





رحب الدكتور ماجد نجم بالضيوف من دولة الإمارات العربية الشقيقة ثم عرض ملخصا عن جامعة حلوان يتضمن الكليات المختلفة والمراكز البحثية ومكتب التصنيف الدولى والمراكز المتقدمة التي حققتها الجامعة في مجال التصنيف الدولى، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الجامعات المختلفة، والبرامج المتميزة والمتخصصة.





ووجه خالد العبري الشكر لرئيس الجامعة لاستقبالهم الحافل موضحا رغبة وزارة التربية والتعليم فى استقطاب خريجين من جامعة حلوان خاصة فى مجال الفنون والعلوم والصيدلة والرياضيات والتي تخدم المناهج الجديدة في التعليم العام في الإمارات، مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون مع جامعة حلوان وتبادل الخبرات والكفاءات بين المؤسستين مع تقديم الدعم الكامل للخريجين كذلك الاهتمام بمراكز التدريب لإعدادهم لسوق العمل.





أوضحت منى فؤاد عطية أن توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حلوان ووفد وزارة التعليم بدولة الإمارات يتضمن تبادل الخبراء و الخريجين والوفود فى المجالات المختلفة بالإضافة إلى استقبال الطلبة من دولة الإمارات الشقيقة لاستكمال دراستهم في جامعة حلوان.





وأشار الدكتور حسام رفاعي أن الجامعة لديها برامج مشتركة مع جامعات أجنبية مثل برنامج إدارة التعليم الدولى، برنامج حفظ التراث وبرنامج الدراسات المتحفية .





وأضافت الدكتورة سهير عبد السلام أن كلية الآداب بها قسم علوم المسرح يمكن من خلاله التعاون، فمصر معقل الفنون وكذلك دولة الإمارات العربية داعمة للفنون .





وأكد الدكتور كرم ملاك على سعى الجامعة لتأهيل الخريج على المستوى الثقافي والمهني المطلوب حتى يصبح قادرا على العمل فى مصر و مختلف بلاد العالم.





وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو تأثير الإبداع الفنى فى مصر و امتلاكها لمواهب وقدرات مميزة تشكل قوة ناعمة كما أشار إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية بين الجانبين المصرى و الإماراتى .





وعرضت الدكتورة مها عبد المنعم نبذة عن كلية التربية الفنية بأقسامها المختلفة وأنظمة الدراسة بها و كذلك دورها في خدمة المجتمع .





وأضاف الدكتور أحمد عبد الغنى أن جامعة حلوان رائدة في صياغة رؤى المستقبل كما أعرب عن تطلعه فى استقبال عدد أكبر من الطلاب من دولة الإمارات في البرامج المهنية المتميزة والدراسات المتخصصة.







