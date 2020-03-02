محافظ القليوبية يفاجئ أحد مراكز الشباب بكفر شكر ويبدي استياءه .. وينتقل لموقع حريق خط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا

محافظ القليوبية يفاجئ أحد مراكز الشباب بكفر شكر ويبدي استياءه

الهجان تفقد حجرات المركز والملعب والمكتبة ومركز المعلومات والمخزن

وضع خطة عاجلة لتطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر منصور

محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق خط نقل السولار ببنها





















فاجأ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية العاملين بمركز شباب كفر منصور التابع لمدينة كفر شكر بزيارته للمركز للوقوف على الخدمات التي يقدمها للشباب وسير العمل به ومدى تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالمركز.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم للقرية لتدشين المبادرة الرئاسية القومية لطلاب المدارس للكشف عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا وحملة الكشف عن صحة المرأة ومتابعة السيدات الحوامل.





وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد حجرات المركز والملعب والمكتبة ومركز المعلومات والمخزن الذي يوجد به مختلف الأدوات الرياضية ومستلزمات الأنشطة المختلفة والتي تجمعت بداخله دون أن تستغل كما يجب وأبدى عدم رضاه عن ذلك، مطالبا العاملين بتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم داخل مركز الشباب.





كما تابع المحافظ عدم استغلال المساحات الشاسعة والصالات داخل المركز وعدم تفعيل الأنشطة المختلفة به ووجه المحافظ وكيل الوزارة بالقليوبية بعمل تقرير شامل بجميع احتياجات المركز وأسباب القصور في ممارسة الأنشطة والحلول المقترحة مع وضع خطة عاجلة لتطويره ورفع كفاءته واستغلال الإمكانات المتاحة به وجذب الشباب وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية المختلفة وتفعيلها فورا.





في سياق منفصل انتقل محافظ القليوبية واللواء جمال الرشيدى مدير الأمن لموقع نشوب حريق بموقع خط سولار (مسطرد - طنطا) بإحدى المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.





من جانبها قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق بالكامل بدون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات واطمأن المحافظ على أعمال الإطفاء والتبريد.





وتمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بخط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا والمار بقرية ميت عاصم مركز بنها.





وتحرر محضر بالواقعة وتم غلق الخط من المحبس الرئيسي وتولت النيابة التحقيق والتى كلفت بانتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان إذا ما كان متعمدا من عدمه وكيفية اشتعال النيران وطلب تحريات المباحث.





تلقى اللواء أحمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق فى خط أنابيب السولار المار بقرية ميت عاصم مركز بنها أسفل إحدى الترع.



