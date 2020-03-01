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أخبار العالم

تعليق جديد من أمريكا على اتفاق السلام مع حركة طالبان

الأحد 01/مارس/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل في أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "بومبيو"، خلال لقاء مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، "الاتفاق بين واشنطن وطالبان الذي يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية خلال 14 شهرًا مقابل ضمانات قدمتها الحركة، كان تاريخيًا".

وتابع الوزير الأمريكي "نأمل في أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الأفغانية كما نأمل في أن تلتزم طالبان بوقف أعمال العنف، وهو الأمر الذي يعتبر ركيزة أساسية لإحلال السلام في البلاد".

وشمل الاتفاق الموقع في العاصمة القطرية الدوحة جدولًا زمنيًا لإنهاء الحرب الأمريكية الأطول التي كلفت آلاف الأرواح، مقابل التزام طالبان بعدم توفير ملاذ للجماعات المتشددة على غرار القاعدة وإجراء مفاوضات مع حكومة كابل.

وينص الاتفاق على أن تنطلق مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.

لكن ثمة خلاف بين الرئيس أشرف غني وغريمه عبد الله عبد الله حول نتائج الانتخابات، ولا يتوقع كثيرون أن يشكلا جبهة موحدة، ما يزيد المخاوف من أن يكون للمتمردين اليد الطولى في المفاوضات.

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