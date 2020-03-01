الصحة: فحص 1443 حالة اشتباه بكورونا جميعها سلبية

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ١٤٤٣ فردا داخل الدولة، تشمل مسافرين وسياح، ومصريين، ومخالطين لحالات اشتباه.

وأكدت الوزيرة، أن جميع الحالات ثبتت سلبيتها، فيما عدا الحالة الوحيدة الإيجابية التي تم الإعلان عنها في بيان مشترك مع الصحة العالمية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والوافدين في مواجهة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني في مصر، في مطار القاهرة، في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما أنه من المقرر أن تسافر وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم الأحد، إلى الصين.

يأتى ذلك عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.