شاهد.. الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية.. وأول فريق إطفاء نسائي

أقامت وزارة الداخلية صباح اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية.





شهد الاحتفال عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين فى مجال الحماية المدنية، وتمت دعوة عدد من طلاب المدارس والجامعات، لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها الوزارة لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتقديرًا لحجم التضحيات والجهود التى يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.









بدأت مراسم الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة و تم تفقد معرض المعدات والتجهيزات الحديثة المستخدمة فى مجالات الحماية المدنية (إطفاء، مفرقعات، إنقاذ برى، إنقاذ نهرى).





وتضمن الاحتفال عرضًا عمليًا حول أبرز مهام الحماية المدنية شمل عمليات الإطفاء والتعامل مع المفرقعات والإنقاذ البرى.



وشهدت مراسم الاحتفال أول فريق إطفاء أعضاءه عناصر نسائية من معهد معاونى الأمن بقيادة إحدى الضابطات من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك بالتنسيق مع عناصر نسائية من جمعية الهلال الأحمر المصرى.