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السفير الصيني لدى القاهرة: نشكر الرئيس السيسي على تضامنه مع الصين في مكافحة كورونا.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 07:44 م
وزيرة الصحة والسفير
وزيرة الصحة والسفير الصيني
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محمد حليم قنديل
قدم السفير الصينى فى مصر  ليو لى جيينج الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفه لسفر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين لنقل رسالة التضامن مع الأزمة الصينية مع أزمة انتشار فيروس الكورونا.

وأضاف السفير الصينى فى مصر خلال الحوار الصحفي فى مطار القاهرة، أن الحكومة الصينية تهتم جدا بزيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الى الصين وهو يعتبر أن هذه زيارة تضامن وتبادل فى الخبرات فى الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس الكورونا المستجد.

وتابع السفير الصيني، أن زيارة وزيرة الصحة للصين ستترك أثرها فى التاريخ بين العلاقات بين مصر والصين، مضيفا أنه يقدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكره على تقديم مساعدات طبية للصين فى الوقت الحالى.

وأوضح السفير الصيني، أن الإجراءات الودية المتخذة من قبل الحكومة المصرية والإدارة السياسية والشعب هي عبارة عن رسالة تضامن لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القاهرة وبكين حريصتان على حماية البلدين من التأثر بسبب فيروس كورونا وذلك باتخاذ الإجراءات المتخصصة من منظمة الصحة العالمية.
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