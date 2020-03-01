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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يبحث سبل تطوير المنطقة الاستثمارية للجامعة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:41 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقد اليوم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لجامعة الفيوم  اجتماعا برئاسة  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، وبحضور المهندس أحمد كمال مدير المناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والدكتور إيهاب عقبة استاذ العمارة بكلية الهندسة ومدير المنطقة الاستثمارية بالجامعة والدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والدكتور أحمد ثابت المستشار الاقتصادي لمحافظة الفيوم والمهندس عبدالوهاب صميدة رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة وعدد من أعضاء المجلس الموقر.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن الجامعة تعمل على تنفيذ مخطط المنطقة الاستثمارية الخاصة بإنشاء جامعة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة والبالغ مساحتها  250 فدانا بنظام التنمية المتكاملة لتشمل منطقة خدمات تعليمية وأكاديمية ومدينة اوليمبية بالإضافة إلى مناطق ترفيهية واستثمارية تخدم المجتمع الجامعى.

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وأضاف بأنه خلال الفترة الحالية تتم الأعمال المساحية وأعمال تمهيد وضبط مناسيب الطرق والبنية الأساسية والاتصالات.


كما تناول الاجتماع سبل تطوير المنطقة الاستثمارية ووضع رؤية ودراسة تنفيذية لكى تستغل الاستغلال الأمثل لعرضها على المستثمرين الراغبين للإستثمار بالمنطقة.


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