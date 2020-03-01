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ثقافة

نسمة عبد العزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقي والغناء

الأحد 01/مارس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء بقصر ثقافة قنا، وجاءت الفقرة الأول للحفل مع نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا، وفرقتها الموسيقي. 

وتألقت نسمة في تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية التي أبهرت بها جمهور محافظة قنا، الذين أشادوا بها بما تقدمه علي خشبة المسرح. 


وتعتبر نسمة عبد العزيز من أبرز أيقونات عزف آلة الماريمبا فى مصر، قدمت عشرات الحفلات الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية، وشاركت كعضوة أساسية فى فرقة الموسيقار عمر خيرت، وانطلقت فى مشوارها الموسيقى المنفرد، وتقدم وصلات عزفية معتمدة على فكرة الإيقاعات عبر آلة الماريمبا الشهيرة.

حضر الحفل وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب ما يقرب من 6 الاف مواطن قناوي. 

ومن ناحية أخرى شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلًا عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.

ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم. 

وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد. 

نسمة عبد العزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقي والغناء
نسمة عبد العزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقي والغناء
نسمة عبد العزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقي والغناء
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