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تعليم

اللجنة المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب تعلن مد فترة التسجيل

الأحد 01/مارس/2020 - 08:37 م
مهرجان المنصورة
مهرجان المنصورة
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همت الحسينى
عقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد" اجتماعا مع اللجان المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب 2020، لمناقشة مد فترة الاشتراك  للطلاب بالمهرجان، الذي تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

حضر الاجتماع الدكتور محمود الجعيدى رئيس لجنة التحكيم، محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق الأنشطة الطلابية الخارجية ومقرر المهرجان والدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية والدكتورة مريم ويصة والدكتور محمد ربيع والدكتور إبراهيم جمال والدكتور وائل أنور والدكتور عمرو المرسى والدكتورة أمل صلاح وإبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب وسلامة أشرف رئيس اتحاد الطلاب.

وأعلن الدكتور محمد عطية  خلال الاجتماع مد فترة التسجيل والاشتراك  بالمهرجان نظرا لمطالبة العديد من الطلاب على الموقع الالكترونى للمهرجان  ليكون أخر موعد للتسجيل يوم 10 مارس 2020 م.

وقال إن المهرجان يعد نشاط  طلابي رقمي غير تقليدي ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية وهو نشاط قمي لتنمية الإبداع الطلابي يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية لإظهار أفضل المواهب فى المجالات المختلفة وعرضها  تحت اسم http://talent.mans.edu.eg/ كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم فى مختلف المجالات.

ويتضمن المهرجان مجالات "القرآن الكريم ، المجالات الأدبية بحث مقالي، الشعر " العامية – الفصحى – كلمات الأغانى " الرواية ، "القصة القصيرة"  المجال الفنى ويتضمن "الإنشاد الدينى والترانيم ، الغناء الفردى ، العزف الموسيقى ، الأفلام القصيرة "، مجال الفنون التشكيلية مجال التصوير الفوتوغرافى ، تصوير المعالم الأثرية .

وأشار الى أن المهرجان يأتي فى إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التى تقدمها الجامعة ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة طلابية إبداعية رقمية وخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب .

وأوضح أن تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، يأتي في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التي تُقدمها الجامعة، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة طلابية إبداعية لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب
اللجنة المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب تعلن مد فترة التسجيل
اللجنة المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب تعلن مد فترة التسجيل
اللجنة المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب تعلن مد فترة التسجيل
اللجنة المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب تعلن مد فترة التسجيل
اللجنة المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب تعلن مد فترة التسجيل
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