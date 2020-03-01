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أخبار البلد

رجائي عطية: نشاطى اليومي يفوق ما يقوم به غالبية الشباب

الأحد 01/مارس/2020 - 07:47 م
رجائى عطية ، مرشح
رجائى عطية ، مرشح جبهة الإصلاح
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حمادة خطاب

أكد رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب، أن نشاطه اليومي يفوق ما يقوم به غالبية الشباب، وقال: قادر بإذن الله على أداء مهمة نقيب المحامين، كما أنني أحمل برنامجا طموحا في شأن دعم المحامين الشباب".

وشدد: ضريبة القيمة المضافة على المحامين أمر غير دستوري، ووسوف أكرس نفسي شخصيا لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحامين سواء نجحت في الانتخابات أو غير ذلك".

وأشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تمت في عزلة عن المحامين وتم تقديمها دون جلسات حوار مع المحامين، وتم فيها الحرص على إتاحة الترشح للنقيب الحالي لأكثر من مدتين بالمخالفة للنص القانون السابق.

ولف: سبق وأن أعلن عاشور أن مشروع القانون لا يعطيه الحق في إعادة الترشيح، ولو أبيح له الترشيح فلن يترشح، ومقولته لم تكن صادقة وقتها وثبت ذلك.

ونوه عن وجود اختلال في علاقة المحامين بالسلطات الأخرى سواء القضائية أو الشرطية وأيضا الضريبية، وأنه يهدف إلى إعادة هذه العلاقات إلى الوضع المتوازن.
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