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رياضة

كلاسيكو الأرض.. برشلونة على موعد مع حدث تاريخي أمام ريال مدريد

الأحد 01/مارس/2020 - 07:32 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" الليلة، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بالجولة 26 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا".


ويملك برشلونة فرصة تاريخية، لتحقيق إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ مباريات الكلاسيكو بالليجا.


وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة إذا تمكن من تحقيق الفوز اليوم على ريال مدريد، سيصبح الأكثر فوزًا في مباريات كلاسيكو الليجا رسميًا لأول مرة.


ويتعادل الفريقان حاليًا في عدد مرات الفوز، حيث انتصر كل فريق في 72 مباراة سابقة، مقابل 35 تعادلا.


وسجل برشلونة 288 هدفًا، مقابل 286 لريال مدريد.


ويدخل برشلونة المباراة متفوقا على ريال مدريد بنقطتين في ترتيب الليجا، حيث يحتل الصدارة برصيد 55 نقطة.

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