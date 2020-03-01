الغرف السياحية: شركات الطيران الخاصة أعفت المعتمرين من غرامات إلغاء تذاكر السفر

كشف ناصر ترك نائب رئيس إتحاد غرف شركات السياحة، حقيقة إلغاء غرامات تذاكر العمرة الملغاة، قائلا:"شركات الطيران الغت غرامات تذاكر العمرة وإسترداد قيمة التذاكر العمرة الملغاة".





وأوضح نائب رئيس إتحاد الغرف السياحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، مقدمة برنامج "صالة التحرير"،:" بإمكان كل من حجزوا عمرة وألغيت أن يستردوا قيمة التذكرة بتحويل بنكي".





وافقت شركات الطيران الخاصة العاملة في رحلات نقل المعتمرين، علي إلغاء جميع الغرامات والرسوم علي تذاكر العمرة الملغاة بعد القرار السعودى بتعليق رحلات العمرة وذلك فى استجابة لتحركات غرفة شركات السياحة.





وأضاف بيان صادر عن الغرفة أن هذا الإلغاء يسرى فى حالة استرداد قيمة التذاكر أو تأجيل موعدها أو تغيير وجهتها ، موضحة أن القرار جاء بعد أن وافق كل من شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية ، أمس الأول على قرار مماثل فور صدور القرار السعودى .





وتابع البيان أن مصر للطيران والخطوط السعودية قررت إلغاء جميع الغرامات والرسوم على التذاكر الملغاة فى حالة استرداد قيمتها أو تأجيل توقيتها أو تغيير خط سيرها.