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رياضة

المنيا 2002 يفوز بدوري المنطقة ويهزم ملوي بثنائية ليضم خامس البطولات للقطاع هذا الموسم

الأحد 01/مارس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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كنب : رباب الهوارى


واصلت فرق قطاع الناشئين بنادي المنيا الرياضي حصدها لبطولات دوري المنطقة هذا الموسم، وحقق فريق 2002 الفوز بخامس البطولات .

وقال الدكتور يحي كامل مدير قطاع الناشئين إن الفريق فاز اليوم على فريق نادي ملوي بهدفين نظيفين على ملعب المنيا الجديدة، وحسم البطولة الخامسة للنادي برصيد 23 نقطة، رغم انهم خاضوا المباراة بلاعبي فريق 2003 لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

وأوضح كامل أن القطاع حقق 5 بطولات هذا العام لفرق مواليد : ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، مقدما الشكر للأجهزة الفنية المعاونة ومجلس الإدارة واللاعبين على هذا المجهود.

يذكر ان فريق المنيا مواليد 2002 يقوده كل من : د. عمر احمد مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم  مدرب عام، محمد عمر مدرب، د.هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د.محمد عباس اخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي احمال، و حازم جمال مدير إداري، تحت اشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الادارة.

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