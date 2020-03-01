الجيش السوري يسقط 3 طائرات تركية مسيرة





قال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، إن الجيش السوري الحر أسقط 3 طائرات تركية مسيرة كانت أنقرة تستخدمها لقصف مواقع تابعة للجيش وقواعد جوية في شمال غرب البلاد.





وكان الجيش أعلن، صباح اليوم، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.





كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.



