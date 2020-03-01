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أخبار العالم

الجيش السوري يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

الأحد 01/مارس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، إن الجيش السوري الحر أسقط 3 طائرات تركية مسيرة كانت أنقرة تستخدمها لقصف مواقع تابعة للجيش وقواعد جوية في شمال غرب البلاد.

وكان الجيش أعلن، صباح اليوم، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.

كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمالي غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية
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