سامح عاشور : إنشاء شركة اقتصادية لإدارة أملاك النقابة استثماريا

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بإنشاء شركة اقتصادية قابضة لإدارة أملاك النقابة استثماريا، مع طرح أسهم للمحامين لضمان عوائد مالية للنقابة والمحامين على حد سواء، معلنا أن مدخرات النقابة في البنوك بلغت 750 مليون جنيه.





وأعرب "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي الدقهلية، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم إلى حسابات النقابة من وزارة العدل وفقا للبروتوكول الموقع بينهما، واعدا بزيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري على أن تحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية، إضافة لإدخال بعض الأمراض والعمليات ضمن مشروع العلاج لتحقيق أكبر كفاية علاجية للمحامين وأسرهم.





وكشف "عاشور"، أن مبنى النقابة الجديد سيفتتح المرحلة الأولى منه قريبا، وسيدار 70 % منه استثماريا لتعويض الأموال التي صرفت عليه، وهذه سياسة النقابة في كافة الأندية والمقرات التي تنشئها، لكي تدر دخلا إضافيا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مما يسمح بتطوير الخدمات.





وذكر نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021 مما سيجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها ستوفر دورات تدريبية لتأهيل المحامين لغويا وقانونيا، إضافة لتحضير الدبلومات القانونية.







