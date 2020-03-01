مؤمن زكريا يدعم مروان محسن بعد الهجوم عليه.. شاهد





وغرد مؤمن زكريا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مروان محسن ‏💪"، ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر.





وجاءت التعليقات بين "‏‎نفسنا والله يبقى كويس ويسجل اهداف، وكلنا معاه عمل ماتش كويس جدا امبارح بالضغط اللى كان ببعمله" و"‏‎أحسنت يا كابتن مؤمن زكريا" و"‏‎احسن مهاجم ف مصر بس يشتغل علي نفسه شويه وربنا هيبقى رقم واحد كل الدعم ي مروان مصر".





وفاز الأهلي على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





وأحرز هدفي اللقاء جناح الاهلي التونسي على معلول، ومن المقرر ان يلتقي الأهلي صن داونز في مباراة الإياب يوم السبت القادم بدوله جنوب أفريقيا.

وجه مؤمن لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقة بالفريق مروان محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.