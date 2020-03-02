مسنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها فى مواجهة أعباء الحياة

ناشدت الحاجه زينب فرحات محمد، البالغه من العمر 77 عاما، والمقيمة عمارات الأوقاف بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة من أهل الخير ، مساعدتها في الحصول على مصدر ثابت للدخل، لكى تستطيع مواجهة أعباء الحياة، والإنفاق على أحفادها قبل أن يضيعوا منها.





تقول فى رسالتها : إن لديها أربعة أحفاد، منهم اثنان في المدرسة، ويحتاجان إلى مساعدات مالية لدفع المصروفات الدراسية، وسداد احتياجاتهم المدرسية، بعدما تعرض أبواهما للحبس.

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٩٥٤٩٤٤٦٠

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360