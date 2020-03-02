نسرين تستغيث لاسترجاع معاش تكافل وكرامة

استغاثت المواطنة نسرين حمدي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعى، لاسترجاع معاش تكافل وكرامة الذي تم توقفه بدون سبب.

وتقول في رسالتها: أن زوجها يعمل فى مجال النقاشة باليومية وليس له دخل ثابت ولديها ثلاثة أطفال في مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون إلى مصاريف للذهاب إلى المدرسة.

وناشدت المسئولين استرجاع المعاش مرة أخرى لأنه يعتبر مصدر الدخل الثابت الوحيد لها ويساعدها فى تسديد بعض الديون التى تراكمت عليها.

للتواصل مع الشاكية 01023451392

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360