متوقفة منذ 4 أشهر.. نحمده تشكو إيقاف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء المرتفع.. صور

استغاثت المواطنة نحمده عبد الله عزب، مقيمة 12 شارع 20 عزبة خليل المعصرة محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ايقاف بطاقة التموين الخاصة بها منذ شهر نوفمبر 2019 بسبب استهلاك كهرباء المرتفع علما بانها تقدمت بعمل تظلم وتقديم الأوراق اللازمة نظر لان استهلاك الكهرباء لا يتعد الحد المسموح به وهى ربة منزل لا تعمل ودخلها محدود ولا يوجد سوى فردين بالبطاقة.

رقم البطاقة 151001622737

رقم قومى 26312250103867

وتقول فى شكواها: تقدمت بعمل تظلم وتقدمت اليكم بصور ايصالات نور توضح فيها معدل استهلاك الكهرباء واننى ربه منزل والبطاقة بها فردين.

للتواصل مع الشاكية : 01155130227

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ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360