ليلى علوي ولبلبة وهاني رمزي في افتتاح معرض دكان الفرحة بجامعة سوهاج

افتتح صندوق تحيا مصر اليوم، الأحد، معرضا بجامعة سوهاج يضم 30 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بالمحافظة لافتتاح عدد من مشروعات التنموية بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر والدكتورة سحر نصر الرئيس السابق للجنة التنفيذية للصندوق والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورجل الأعمال منير غبور والنجمة ليلي علوي والنجم هاني رمزي والفنانة لبلبة والفنانة هيدي كرم والإعلامية منى عبد الغني والإعلامية دعاء فاروق و الإعلامية جاسمين طه .





ويستمر المعرض لمدة 4 أيام تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتي وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.





من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الهدف من معارض مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوي للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات.





وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 122 ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة في إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس ودمياط بالإضافة إلي عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.