في عيد ميلاد جاستن بيبر .. هذا ما تسبب في إلقاء القبض عليه

يصادف اليوم 1 مارس عيد ميلاد الفنان الشاب الكندي جاستين بيبر الذي اكمل الـ 26 عاما، بدأ "جاستين" مشواره الفني في عام 2010 بعد انطلاق ألبوم “BABY” الذي حقق نجاحا كبيرا وكسب جاستين بيبر شهرة واسعة، من خلال السطور التالية تعرف علي سبب إلقاء القبض علي جاستين بيبر.





تم إلقاء القبض علي جاستين بيبر في 23 يناير عام 2014 مع المغني "خليل" في ميامي "بيتش فيلوميرا" بتهمة القيادة تحت تاثير الكحول والسير برخصة منتهية الصلاحية، لمدة تزيد عن 6 اشهر، وقالت السلطات ان "بيبر" اخبر الشرطة انه كان يتناول الكحول ودخن "الماريجونا"، وتم إطلاق سراحة بكفالة 2500 دولار.

ومن ناحية أخرى تصدر النجم العالمي جاسيتن بيبر لائحة الـ بيلبورد بألبومه الجديد Changes ، بعد طرحه تزامنا مع عيد الحب الذي صادف الـ14 من شهر فبراير الجاري.





وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها جاستين بيبر لائحة الـ بيلبورد ، وسبق وحقق هذا الإنجاز بألبومه Purpose الذي طرح في 2015.، وظل متصدرا لـ 15 أسبوع على التوالي.





ألبوم Changes هو السابع لـ جاستين بيبر في مشواره الغنائي، وكان أول ألبوم للنجم الكندي عام 2010 وحمل اسم My World 2.0.



