كاتب صحفي يكشف تفاصيل اعتقال الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني

قال الكاتب الصحفي معتز عبدالمجيد، إن نظام الحكم في دولة قطر قائم على قاعدة انقلاب الابن على الأب.





وأضاف عبدالمجيد خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز أل ثاني زج به في السجن بعد أن نصب النظام القطري له فخا، موضحا أن النظام طلب منه العودة للدوحة وعند عودته تم اعتقاله بحجة شيكات بدون رصيد وحكم عليه بـ 22 عاما.





وفى وقت سابق، قالت أسماء اريان زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني إن النظام القطري يمارس معهم تعنتا ويفعل ممارسات غير قانونية في حق زوجها المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية.





وأضافت اريان خلال فيديو عرضته قناة «سكاى نيوز العربية»، يوم الجمعة الماضي: «إن التعنت القطري يمنعنا من التواصل مع الشيخ طلال إلا إذا كنا متواجدين داخل قطر حتى تليفونيًا وما يحدث معنا غير قانوني بالمرة والنظام القطري مستمر في انتهاك حقوقهم منذ فترة كبيرة».





وناشدت اريان النظام القطرى توفير أطباء لزوجها الذي يعاني من أمراض عدة منها مرض السكر المزمن، بالإضافة إلى أمراض صحية أخرى.





وأكدت اريان أن السجون القطرية ليس فيها خدمة طبية ، علاوة على أن السجن المركزي القطري تم بنائه في منطقة غير آمنة، مرددة : «تواجد السجناء داخل هذا السجن نوع من التعذيب فى حد ذاته».