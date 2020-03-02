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بين الناس

مواطن يشكو من توقف بطاقة التموين الخاصة به

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن إسماعيل سعيد على زيادة، المقيم كفر الجرايدة، هي إحدى القرى التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به والتابعة لمكتب تموين كفر الشيخ بدون سبب والتى تحمل رقم 11500536781

ويقول فى رسالته : توقف البطاقة بحجة حيازة زراعية عاليه مع العلم باننى قدمت تظلم على موقع دعم مصر بشهر سبتمبر للتظلم وتم قبول التظلم وصرف شهر اكتوبر ونوفمبر 2019 الا انها توقفت منذ شهر ديسمبر 2019 وحتى الان لم تصرف سلع تموينية

مناشد المسئولين بقبول التظلم وإعادة صرف السلع التموينية مراعاة للظروف الاجتماعية والمعيشية والأسرية الصعبة .
للتواصل مع الشاكى 01000409113

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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