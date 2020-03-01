تعرف على كلمات أغنية لطيفة الجديدة ماتقربليش





تقول كلمات الأغنية :" بهرب من وجعى اللي تاعبني .. في حضن اللي وجعني .. وبلاقى دموعى بتمنعنى .. من البكى فيه وأحن أنا ليه .. ف ضمته ليا بتتبدل جوايا أنا روح . موجوعه ومليانة جروح .. لروح حباه ووجع أنساه ماتقربليش .. مش عايزة أضعف من تاني.. فى حضنك وأرجع أعيش .. وياك أنا أصلى بقى كرهتك .. وأنا نفسى ماجيش على نفسى تانى.





و يقول الكوبليه الثاني "ماتقربليش .. ماحافتتش على اللى كانت.. عايشة علشان ترضيك .. مابقاش غير روحها والباقى .. راح منها عليك .. فا ياريت تنسانى". ههرب من الجرح اللى بسببة غبت أنا ع الدنيا .. ودموعى اللى ملازمة عينية .. مسيرها تروح وأرجع أعيش .. هبعد روحى أنا عن روحى اللى ظلمتها جانبك .. علشان لو هتحن لحضنك .. أكون أنا بعيد وماتلقينيش".





"متقربليش" كلمات إبراهيم شـتا، و ألحان أحمد يوسف، و توزيع احمد دياب، والفيديو كليب من اخراج عادل جمال.

طرحت الفنانة لطيفة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "متقربليش"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" من ألبومها الجديدة "اقوى واحدة".