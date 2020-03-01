AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلات بالأقصر وقنا

الأحد 01/مارس/2020 - 08:22 م
إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من عقد جلستى صلح بين ٤ عائلات بالأقصر وقنا.




أسفرت جهود مفتشى القطاع بمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائى عن انعقاد جلستى صُلح بأمنى (الأقصر - بنى سويف).

 ففى مديرية أمن الأقصر  انعقدت جلسة الصلح فى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتى (الجماملة- الروابعة "المقيم أفرادهما بناحية أرمنت الحيط دائرة مركز أرمنت") والناشئة عن قيام أحد أفراد العائلة الأولى بقتل فرد من العائلة الثانية لخلافات الجيرة أُقيمت بأرض فضاء بذات الناحية بدائرة المركز  بحضور مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالى 3 آلاف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة

وفى مديرية أمن بنى سويف انعقدت جلسة الصلح  فى الخصومة الثأرية بين أفراد بين أفراد عائلتى (عبد المجيد -المقرحى "المقيم أفرادها بقرية الجمهود دائرة مركز الفشن") والناشئة عن قيام أحد أفراد العائلة الأولى بقتل فرد من العائلة الثانية بقاعة كائنة ببندر الفشن بدائرة المركز بحضور مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالى ألف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وفى إطار خطة القطاع الهادفة لإنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بإجراء الصلح بين أطرافها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن العام ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي كحول وفرج بقرية الرحمانية في نجع حمادي

الإمام الإنسان.. حكاية صورة شيخ الأزهر مع والدة قتيل قنا التي هزت السوشيال ميديا

بحضور 2000 شخص.. جلسة صلح بين عائلتين بقنا

ضبط تاجر مخدرات بـ 105 طرب حشيش فى الإسماعيلية وسقوط عصابة تخصصت في تزوير بطاقات رقم قومي بالدقهلية..الأمن يبحث عن سيارة صدمت فتاتين بمصر الجديدة

تقديم الكفن ينهي خصومة عائلتي علوي وشيتا في أسيوط

ترشيحاتنا

كارثة طبيعية كبرى تجتاح إثيوبيا

وزيرة الصحة تغادر إلى الصين.. لهذا السبب

كلاسيكو الأرض.. برشلونة على موعد مع حدث تاريخي أمام ريال مدريد

إجراءات مواجهة كورونا.. وزيرة الصحة تغادر مطار القاهرة إلى الصين

نائب ترامب يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

حاسس نفسي مش راجل.. القبض على شيميل يمارس الشذوذ مع العرب في الجيزة مقابل 500 دولار في الساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري

بالبوت.. مايا دياب في الشارع بدون بنطلون تثير الجدل

كارثة.. مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس