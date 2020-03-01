إنهاء خصومة ثأرية بين عائلات بالأقصر وقنا

















أسفرت جهود مفتشى القطاع بمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائى عن انعقاد جلستى صُلح بأمنى (الأقصر - بنى سويف).





ففى مديرية أمن الأقصر انعقدت جلسة الصلح فى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتى (الجماملة- الروابعة "المقيم أفرادهما بناحية أرمنت الحيط دائرة مركز أرمنت") والناشئة عن قيام أحد أفراد العائلة الأولى بقتل فرد من العائلة الثانية لخلافات الجيرة أُقيمت بأرض فضاء بذات الناحية بدائرة المركز بحضور مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالى 3 آلاف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة





وفى مديرية أمن بنى سويف انعقدت جلسة الصلح فى الخصومة الثأرية بين أفراد بين أفراد عائلتى (عبد المجيد -المقرحى "المقيم أفرادها بقرية الجمهود دائرة مركز الفشن") والناشئة عن قيام أحد أفراد العائلة الأولى بقتل فرد من العائلة الثانية بقاعة كائنة ببندر الفشن بدائرة المركز بحضور مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالى ألف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة.



