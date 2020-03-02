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برلمان

برلمانية: سنعطي سلطة للقاضي للتعامل مع جريمة عقوق الوالدين

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:11 ص
القضاء العادل
القضاء العادل
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حسن رضوان
علقت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك مقدم من النائبة شادية الجمل، مؤكدة إن قانون العقوبات جمع جميع العقوبات الموجودة بالمجتمع.

وأوضحت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن قانون العقوبات ضمن حالات عامة ومن ضمنها الضرب والنصب وغيرها فإذا قام الاب بابلاغ الجهات المسؤولة ستقوم فورًا بالتعامل مع أي شخص يهدد استقرار حياته حتى لو كان ابنه.

وأكدت النائبة أنه اذا كان هناك ضرورة من القانون فيمكن أن نقوم بتعديل قانون العقوبات ونضع عقوبة مغلظة لمن يقوم بتوجيه اي نوع من أنواع الضرر لوالديه، لافتة إلى أنها ستقوم تاحة هذا الأمر للقاضي بعطائة سلطة تقديرية لتوقيع العقوبة المناسبة للجريمة.

وتابعت النائبة حديثها:" عقوق الوالدين جريمة يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى عقاب إلهي وليس دنيوي أما اذا وصلت للضرب او غير ذلك يتم التعامل معها عن طريق قانون العقوبات".

يأتى ذلك بعد أن قالت شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك.

وأضافت «شادية الجمل» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس» أن عقوق الوالدين أصبحت ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، لذلك لابد من توعية الأبناء بحقوق الأب والأم.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن عقوق الوالدين تحول إلى جرائم بسبب المعاملة الجافة من تجاه الأبناء لأمهاتهم وآبائهم وهذا ما شاهدناه خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.

وطالبت الأباء والأمهات الذين يتعرضون للظلم او العقوق من أبنائهم أن يتقدموا للمتخصصين بلاغات لاستعادة حقوقهم، مؤكدة أن العقوق وصل إلى التعدي بالضرب على الوالدين وهذا غير مقبول أبدا، وهذا موجود في مشروع القانون ليكون هناك ردع للشباب العاق.

وأوضحت أن اللجنة التشريعية حولت مشروع تجريم عقوق الوالدين الي الجهات المختصة، ثم يتم مناقشته داخل البرلمان، متمنية الإنجاز في مشروع القانون للحد من الظاهرة.
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