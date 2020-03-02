برلمانية: سنعطي سلطة للقاضي للتعامل مع جريمة عقوق الوالدين

علقت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك مقدم من النائبة شادية الجمل، مؤكدة إن قانون العقوبات جمع جميع العقوبات الموجودة بالمجتمع.





وأوضحت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن قانون العقوبات ضمن حالات عامة ومن ضمنها الضرب والنصب وغيرها فإذا قام الاب بابلاغ الجهات المسؤولة ستقوم فورًا بالتعامل مع أي شخص يهدد استقرار حياته حتى لو كان ابنه.





وأكدت النائبة أنه اذا كان هناك ضرورة من القانون فيمكن أن نقوم بتعديل قانون العقوبات ونضع عقوبة مغلظة لمن يقوم بتوجيه اي نوع من أنواع الضرر لوالديه، لافتة إلى أنها ستقوم تاحة هذا الأمر للقاضي بعطائة سلطة تقديرية لتوقيع العقوبة المناسبة للجريمة.





وتابعت النائبة حديثها:" عقوق الوالدين جريمة يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى عقاب إلهي وليس دنيوي أما اذا وصلت للضرب او غير ذلك يتم التعامل معها عن طريق قانون العقوبات".



