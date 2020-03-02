AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بالإسراع في مناقشة 3 قوانين مهمة لهذا السبب

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:01 ص
عبله الهواري عضو
عبله الهواري عضو مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها قامت باستعجال مناقشة 3 مشاريع قوانين قامت بتقديمها خلال الفترة الماضية في لجنة الشئون الدستورية، مؤكدًا أن هذه المشاريع هي قانون الأحوال الشخصية، قانون منع زواج الأطفال، حظر عملية التسول.

وأكدت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ أن قامت بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال وحظر عملية التسول، لم يتم عرضهم حتى الآن برغم إحالتهم إلى الجهات المختصة وتم الرد عليهم وتحويلهم للجنة المعنية مره اخري الا أنه لم يتم عرضهم حتى الان.

وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن هذه القوانين جوهرية جدًا في المجتمع وينبغي الإسراع في مناقشتها واصدارها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

وفاء للوعد.. بيوت مصر تطالب البرلمان بمناقشة قانون الأحوال الشخصية

البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب وفاة الطفلة ندى ضحية الختان.. ونواب: الطب والدين والقانون ضد هذه العملية.. وعقوبات صارمة تنتظر المجرمين

البرلمان يصوت على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني : تعاقد الأهلي مع محمود وحيد إهدار للمال العام .. فيديو

هل المتوفى بمرض كورونا شهيد.. الأوقاف تكشف الحقيقة

بفستان أحمر.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

حكم دخول الحمام حافيا .. دار الإفتاء تجيب..فيديو

سباق مع الزمن.. الحكومة: نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

مفاجأة جديدة في أزمة النصر ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور