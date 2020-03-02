برلمانية تطالب بالإسراع في مناقشة 3 قوانين مهمة لهذا السبب

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها قامت باستعجال مناقشة 3 مشاريع قوانين قامت بتقديمها خلال الفترة الماضية في لجنة الشئون الدستورية، مؤكدًا أن هذه المشاريع هي قانون الأحوال الشخصية، قانون منع زواج الأطفال، حظر عملية التسول.





وأكدت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ أن قامت بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال وحظر عملية التسول، لم يتم عرضهم حتى الآن برغم إحالتهم إلى الجهات المختصة وتم الرد عليهم وتحويلهم للجنة المعنية مره اخري الا أنه لم يتم عرضهم حتى الان.





وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن هذه القوانين جوهرية جدًا في المجتمع وينبغي الإسراع في مناقشتها واصدارها.







