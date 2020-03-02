AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 ص
يجب حذفه فورا.. تعرف
يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق
Advertisements
ندى على

ذكر موقع ZDNet أن تطبيق 9Game.com  للألعاب قد تم تصنيفه كأكثر تطبيق خبيث على الإطلاق وأخطرها على المستخدمين  في عام 2019.

وحصل  تطبيق 9Game.com  المجانى للألعاب على المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر خطورة، بالإضافة لاحتوائه على أكبر عدد من الملفات الضارة والتى تعمل على إصابة الهواتف عند تحميله. 

ووفقا لتقرير من  RiskIQ's 2019 Mobile Threat Landscape  فإن المستخدمين حول العالم قاموا بتحميل أكثر من 61 تطبيق خطير في عام 2019 من على تطبيق الألعاب  9 Game.com . 

وجاء في المركز الثانى بالنسبة لأكثر التطبيقات التى تحتوى على تطبيقات خبيثة Feral app store ، أما المركز الثالث فكان تطبيق Vmall app store ، وأتى في  المركز الر ابع Xiaomi app store store . 

وبحسب موقع ZDNet فإن الغياب البارز في هذه القائمة هو تطبيق App Store من شركة أبل، وتعتبر هذه نتيجة مباشرة لعملية مراجعة التطبيقات المتعمقة والفردية من Apple ، والتي هي أكثر ملاءمة لالتقاط التطبيقات الضارة من العملية التلقائية التي تستخدمها معظم متاجر التطبيقات الأخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توقفه لأسباب تقنية.. تطبيق ToTOk متوافر على هذه الهواتف

جوجل تكشف عن أسماء 100 تطبيق خطير على هواتف الأندرويد

بالخطوات.. كيف تستعيد التطبيقات التي حذفتها على هاتفك الأندرويد؟.. صور

بهذه الطريقة ستمنع أيفون من تعقب موقعك

إطلاق تطبيق موبايل لعملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

آيفون و أندرويد .. تطبيق لرؤية النجوم من خلال google earth على هاتفك

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني : تعاقد الأهلي مع محمود وحيد إهدار للمال العام .. فيديو

أخبار الفن.. رانيا يوسف ترقص.. حارس عمرو دياب يضعه في أزمة

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

المربع الذهبي يداعب القطبين.. سيناريو قاس للزمالك ومريح لـ الأهلي

الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يتعادل مع المصري 2-2

مفيش أي حاجة.. الزعيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد