نهاية زواج القاصرات والإدمان.. اقتراح مجموعة وزارية لدراسة الظواهر الاجتماعية

أعلن خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقديمه اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تشكيل مجموعة وزارية اجتماعية لدراسة الظواهر الاجتماعية.





وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المجموعة الاجتماعية ستكون على غرار المجموعة الوزارية الاقتصادية الموجودة حاليًا، مؤكدًا أنها ستضم وزارة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والأوقاف والتخطيط والتضامن الاجتماعي.



