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برلمان

نهاية زواج القاصرات والإدمان.. اقتراح مجموعة وزارية لدراسة الظواهر الاجتماعية

الأحد 01/مارس/2020 - 08:54 م
زواج القاصرات
زواج القاصرات
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حسن رضوان
أعلن خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقديمه اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تشكيل مجموعة وزارية اجتماعية لدراسة الظواهر الاجتماعية.

وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المجموعة الاجتماعية ستكون على غرار المجموعة الوزارية الاقتصادية الموجودة حاليًا، مؤكدًا أنها ستضم وزارة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والأوقاف والتخطيط والتضامن الاجتماعي.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن هذه المجموعة الوزارية الاجتماعية ستكون مسئولة عن دراسة الظواهر الاجتماعية مثل زواج القاصرات والإدمان وتجديد الخطاب الديني، وستعمل على حل جميع المشكلات الموجودة في المجتمع مع التعاون مع الأجهزة المختلفة.
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