شاهد.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا.. أسئلة وإجابات

يشعر الكثيرون حول العالم بالهلاك الوشيك بعد اجتياح فيروس كورونا "Covid-19" للعام متسببًا في وفاة قرابة 2900 شخص وإصابة ما يزيد عن 85000 شخص في 47 دولة حول قرى العالم.

وحسب التقارير الدولية وقعت غالبية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي الفيروس، ولكن في إيطاليا، التي تبعد بحوالي 5000 ميل عن مصدر انتشار فيروس كورونا، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا ما أجبر هذا الأمر الحكومة الإيطالية على غلق بعض البلدات الشمالية التي يسكنها 55000 شخص، حيث توفي حتى الآن 12 إيطاليا منذ تفشي كورونا هناك.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" كل الإجابات حول الأسئلة المرتبطة بفيروس كورونا المتفشي حول العالم.

وأجابت الصحيفة حول سؤال كيف يمكن الإصابة بفيروس كورونا قائلة إن فيروس كورونا ينتشر بشكل يشبه الإنفلونزا، من خلال السعال والعطس، حيث تعد الأماكن المزدحمة تربة خصبة لانتشاره، عبر إفرازات المخاط واللعاب التي تحتوي على الفيروس، ففي حال سعال الشخص المصاب أو عطسه أو تحدثه ببساطة، يتم انتشار قطرات من اللعاب صغيرة في الهواء لمسافة تصل 7 أقدام مما يزيد من خطر الانتشار بالأمكان الأكثر زحامًا .

وأوضحت الصحيفة أن هناك خطرا آخر يحدث عندما يقوم الأشخاص بتغطية السعال أو العطس بأيديهم ثم لمس شيء يلمسه الآخرون، مثل مقبض الباب أو غيرها من أشياء ملموسة، حيث يسبب هذا الأمر نقل الفيروس بشكل أكبر وأسرع.

واستشهدت الصحيفة البريطانية في موضوعها بقول منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح لعدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن البروفسيور جونتر كامبف من جامعة غرايفسفالد في ألمانيا يقول إن مثل هذه الفيروسات يمكن أن تقتل من قبل المطهرات مثل الكحول والمبيضات، لكن الكثير من الأشياء التي نلمسها يوميًا في وسائل النقل أو في المباني العامة لا يتم تطهيرها كثيرًا.

وأجابت الصحيفة عن تعرض الشخص للموت في حال إصابته بفيروس كورونا قائلة إن هذا الأمر يعتمد على عمر المصاب ، حيث أن فيروس Covid-19 بالكاد يصيب الأطفال ، ولم يتم الاعلان عن اي وفاة للأطفال بالصين تحت سن العاشرة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن .

وأوضحت الصحيفة أن مصدر القلق الرئيسي عند الأطفال هو أنهم إذا أصيبوا بالفيروس فقد ينقلونه للأفراد الأكبر سنًا المعرضين للخطر، لهذا اختار بعض مدراء المدارس إغلاق مدارسهم ، بسبب هذا الأمر.

ووفقا لأحدث البيانات من مركز الصين لمكافحة الأمراض، فإن معدلات الوفيات تتراوح بين 0.2 و 0.4 في المائة بين سن العاشرة والخمسين ، ولكن بعد هذه الأعمار تبدأ نسبة الوفاة في الصعود.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخاطر الوفاة تزداد مع تقدم العمر لأن كبار السن يعانون في كثير من الأحيان من أمراض أخرى ، مثل السرطان أو حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مرض الرئة ، مما يؤدي إلى تفاقم الإصابة بفيروس Covid-19.

وأجابت الصحيفة البريطانية عن الفرق بين أعراض البرد الشديد و فيروس كورونا وكيف التفريق بينهم، قائلة أن أعراض Covid-19 ليست مثل أعراض البرد، فهي تسبب الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وليس سيلان الأنف أو الزكام.

وأجابت "ديلي ميل" عن سؤال هل يمكن إصابة الشخص بفيروس كورونا دون علمه، قائلة إن الإجابة نعم حيث يستغرق الأمر من يومين إلى 14 يومًا بعد الإصابة بالفيروس لظهور الأعراض، حيث يقول العلماء الصينيون إن 80 في المائة من جميع الحالات، بالكاد تظهر عليهم بعض الأعراض، لذلك إذا مرض أي شخص به، فقد لا يدرك أنه مصاب بفيروس كورونا، لافتين إلى أن هذا الأمر يثير القلق، حيث يمكن للأشخاص المصابين نشر الفيروس قبل أن يظهر عليهم اعراض المرض.

ووجد العلماء في مركز قوانجدونج لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين مريضًا واحدًا من طراز Covid-19 لم يظهر عليه أي أعراض، ولكنه كان مصابًا بفيروس في أنفه عكس الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض.

واجبات الصحيفة عن سؤال هل يجب ارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة أم لا قائلة إن الدراسات لا تظهر ما إذا كان الأقنعة الطبية تحمي الأشخاص حقًا من الإصابة بفيروس كورونا أم لا، حيث يظن البعض أن الكمامة الطبية تقلل من لمس الشخص لوجهه.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الوحيد لارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة هو إذا كان الشخص يعتقد أنه مصاب، لحماية الآخرين، وبغض النظر عن ذلك، ينصح الأشخاص الذين يشكون في إصابتهم بالبقاء في المنزل والعزل الذاتي .

وأجابت الصحيفة البريطانية عن سؤال ماذا يفعل الشخص في حال إصابة بالفيروس قائلة أنه لا يجب عليه الذهاب إلى العيادة او للطبيب دون الاتصال أولًا، حتى لا يصيب أشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .

وأشارت الصحيفة إلى أن النصيحة الرسمية تقول إذا كان الشخص قد زار مقاطعة هوبى في الصين في الأيام الـ 14 الماضية، أو إيران، شمال إيطاليا ومنطقة دايجو وتشيونجدو في كوريا الجنوبية منذ 19 فبراير، الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة حتى إذا لم يكن لديه أي أعراض .

وأجابت الصحيفة على سؤال كيف يمكن للشخص المصاب عزل نفسه قائلة إن الصحة العامة في إنجلترا تقول إن على الشخص المصاب بالبقاء في المنزل لمدة 14 يومًا، و هذا يعني عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة، و إبلاغ أصحاب العمل ورؤساء المدارس بهذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أنه لابد من عدم ذهاب الشخص المصاب إلى المناطق العامة مثل الحدائق أو المتاجر ووسائل النقل العام أو استخدام سيارات الأجرة، وفي حال اشتراك المصاب في السكن مع آخرين عليه الابقاء في غرفة منفصلة جيدة التهوية.

ما الذي يمكنني فعله لحماية نفسي وعائلتي، إذا بدأ الفيروس في الانتشار أجابت الصحيفة البريطانية عن هذا السؤال قائلة إن خبير المخاطر بيتر ساندمان يقول إنه على الشخص التفكير في كيفية الاعتناء بأفراد أسرته المصابين دون تعريض نفسه لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال وضع القفازات البلاستيكية باليد في حالة العناية بشخص مريض، وارتداء عدد قليل من الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها.