مفاجأة.. ميسي قد لا يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد، لملاقاة خصمه برشلونة، في كلاسيكو يقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.





النادي الكاتالوني، يتصدر ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين كاملتين عن الملكي، أقرب منافسيه.





وسقط الريال، على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدفين مقابل هدف، أمام مانشستر سيتي، في مباراة أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وحين يرتبط الأمر بالكلاسيكو، فإن ميسي، رقميًا، قدم كل ما يمكن ضد ريال مدريد، حيث سجل في 42 مشاركة، 26 هدفًا، وصنع 14 آخرين.





ولكن.. نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، منذ قليل، مقطع فيديو، يتضمن وصول بعثة برشلونة إلى العاصمة الإسبانية.





الفيديو، ظهر خلاله ليونيل ميسي، يعرج على قدميه، ويتحرك بشكل، يبدو فيه، النجم الأرجنتيني في غير جاهزيته التامة.





الصحيفة، أوضحت أنه لم ينشر أي خبر حتى اللحظة، يشير إلى غياب ميسي، أو مشاركته، في انتظار ما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.





وكانت تقارير صحفية، أشارت في أوقات سابقة، إلى أن ميسي، شارك في عدد كبير من مباريات الموسم الجاري، وهو مصاب، يشعر بآلام قوية.





من جانبها، حسمت إذاعة كادينا سير الإسبانية، الأمر، بالتأكيد على مشاركة ليونيل ميسي، وجاهزيته للبدء، منذ اللحظة الأولى من اللقاء.





ويعول البرسا في كل موسم، على ليونيل ميسي، من أجل حصد الألقاب، والوصول إلى منصات التتويج والبطولات.



