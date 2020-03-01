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حوادث

مقتل عاطل في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بالخانكة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:51 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

مزق عاطلان جسد آخر في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وحبس المتهمين.



تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من مستشفي أبو زعبل المركزي بوصول "يوسف. ش. م" وشهرته "براية" بدون عمل جثة هامدة إثر اصابته بجرحين نافذين بالظهر والفخذ الأيمن.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول المتوفي و"محمد. ا. ح" وشهرته "محمد سوستة" بدون عمل وطرف ثان "أحمد. خ. ب" وشهرته "أحمد الأعرج" و"محمد. ب. ص" وشهرته حماصة عاطلين بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.

وحال مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني برد المبلغ المالي حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى إثرها الطرف الثاني على المتوفي بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربين.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم أقر الثالث بارتكاب الواقعة وأنه محدث إصابة المتوفي وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض سكين ملوث بالدماء وتولت النيابة التحقيق.

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