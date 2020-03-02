اليوم.. النقض تنظر طعن 105 متهمين على حكم حبسهم فى أحداث وسط البلد

تنظر محكمة النقض اليوم الاثنين، القضية المتهم فيها 105 متهمين أدينوا في القضية التي عرفت باسم قضية “أحداث وسط البلد” والتي وقعت عام 2014.

















كانت محكمة الجنايات قد سبق وأصدرت حكمها بالسجن فترات تراوحت بين سنة واحدة وثلاث سنوات، على المتهمين في اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح وارتكاب أعمال شغب وتعطيل حركة المرور في منطقة وسط البلد عام 2014، بعد أن حرر محضر ضدهم وأحيل للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهم.





وبعد صدور حكم الجنايات لجأ المحكوم عليهم إلى محكمة النقض مطالبين بإلغاء حكم إدانتهم، حيث قررت محكمة النقض إخلاء سبيل 105 منهم هم من سلموا نفسهم للمحكمة في موعد جلسة الطعن، أو من كان مقبوضا عليهم بموجب العقوبة الصادرة بحقهم، واستمر قرار محكمة النقض بإخلاء سبيلهم مع تحديد جلسة الثاني من مارس الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقام منهم.





ووفقا للقانون فإن محكمة النقض في حالة قبول طعنهم فإما أن تصحح الحكم الصادر بشأنهم من محكمة الجنايات، والذي يقضي بإدانتهم، وفي هذه الحالة ستصدر حكما جديدا بشأنهم تلغي به حكم الجنايات، أو ستحدد موعدا جديدا لنظر موضوع القضية ذاتها وفقا للاتهامات المنسوبة للمتهمين.





وفي حالة رفض محكمة النقض للطعن المقدم لها بشأن القضية، فإن حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين وسجنهم سيكون نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى، وستسدل المحكمة بحكمها الستار على القضية برمتها بعد مرور 6 أعوام على بدء محاكمة المتهمين فيها.