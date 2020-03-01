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فن

نداء شرارة تحيي ثلاث حفلات غنائية في مصر

الأحد 01/مارس/2020 - 08:47 م
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
تعود الفنانة الأردنية نداء شرارة، لمزاولة أعمالها الفنية بشكل مكثف جدًا خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تستعد لإحياء ثلاث حفلات غنائية في مصر.

تسافر نداء إلى الاسكندرية يوم 23 مارس الجاري لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري، وذلك على خشبة مسرح أوبرا الاسكندرية، بينما تحيي حفلا غنائيا اخر يوم الجمعة الموافق 27 مارس على مسرح اوبرا دمنهور.

كما تحيي حفلا غنائيا يوم 2 ابريل، في قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة نداء شرارة، أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الاغاني.
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