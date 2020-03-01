صندوق تحيا مصر يفتتح عددا من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج.. والمرحلة الأولى من تطوير قرية الشيخ زين الدين.. توزيع 30 ألف قطعة ملابس مجانا على طلاب الجامعة

صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث يشارك في تطوير مدرسة الشيخ زين الدين الابتدائية

نظم صندوق تحيا مصر اليوم الأحد احتفالية كبرى بمحافظة سوهاج تضمنت افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات ضمن محور الدعم الاجتماعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية .





وشهد الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر والدكتورة سحر نصر الرئيس السابق للجنة التنفيذية للصندوق والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورجل الأعمال منير غبور والنجمة ليلي علوي والنجم هاني رمزي والفنانة لبلبة والفنانة هيدي كرم والإعلامية منى عبد الغني والإعلامية دعاء فاروق و الإعلامية جاسمين طه .

وخلال الاحتفالية افتتح الوزيران يرافقهما اللواء محمد امين نصر مشروع تطوير مدرستي الشيخ زين الدين الابتدائية والإعدادية بالإضافة لمشروع تطوير الوحدة البيطرية بالقرية .

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة لعدد 3 قرى من القرى الأكثر فقرا بمركز طهطا في محافظة سوهاج ، وهى قرى: (الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج) بهدف إحداث تنمية متكاملة بها وذلك من خلال تنفيذ عدد 23 تدخلا تنمويا في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي-الخدمات البيطرية )، والتي تنعكس على تحسين مستوى الحياة لأهالي القرى، ومنها :دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة و إقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية)، و إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث.





كما تم كذلك تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة، فضلا عن دعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية،والتطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات ، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة، فضلا عن التطوير الانشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها ، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.

شارك صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث في تطوير مدرسة الشيخ زين الدين الابتدائية وذلك في إطار برتوكولي تعاون مع صندوق تحيا مصر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة في قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة والتي تخدم 599 طالبا فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتطوير عدد 30 منزل بقريتي السوالم وعرب بخواج.

ومن جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقاطني المناطق العشوائية والمناطق الأكثر احتياجا خاصة القرى وتوجيه بتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة متطلباتها الاجتماعية وذلك لتحويلها لمناطق حضرية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية.

من ناحيتها أعربت فاطمة بركة رئيس مجلس أمناء صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، عن سعادتها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر قائلة:"نسعى للاستفادة من خبرات "تحيا مصر" في تنفيذ المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، والوصول إلى أكبر نسبة من الفئات الاولى بالرعاية في مختلف المحافظات".

كما افتتح صندوق تحيا مصر أمس أيضا معرضا بجامعة سوهاج يضم 30 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

ويستمر المعرض لمدة 4 أيام ، حيث تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتي وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

ومن جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح،إن الهدف من معارض مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوي للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات.

وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 122 آلف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة في إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الاسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس ودمياط بالإضافة إلي عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الاولي بالرعاية .

كما شهدت احتفالية مبادرة دكان الفرحة التي نظمها صندوق تحيا مصر بمحافظة سوهاج مشاركة النجم رامي صبري الذي حرص على المساهمة في إسعاد الفتيات المستفيدات من المبادرة بغناء عدد من أغانيه وذلك خلال تسليمهن تجهيزات الزواج .

كما شاركته الاحتفال بتجهيز العرائس النجمة ليلي علوي والنجم هاني رمزي والفنانة لبلبة والاعلاميات هيدي كرم ومنى عبد الغني وجاسمين طهه

وتعتبر حملة تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز ٥٠٠ فتاة ضمن المرحلة الاولي من تنفيذ المبادرة.

وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل .

ويتم اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو احدهما ومتوسط دخل الاسره الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاة و عدد أفراد الاسرة



