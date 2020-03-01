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خالد المحجوب: القوات الليبية تحقق نجاحات كبيرة في معركة تحرير طرابلس| فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 08:37 م
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
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كـريـم الـخـطـيـب
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية حققت نجاحات و انتصارات كبيرة في معركة تحرير طرابلس.

وأضاف «المحجوب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن القوات الليبية توجه ضربات موجعة للميليشيات للسيطرة على الأوضاع، موضحا أن تركيا تعتمد على الميليشيات التي تعبث وتقوم بخرق الهدنة.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن هناك عمليات عسكرية تقوم بها القوات الليبية لمنع وصول الأسلحة والآليات للميليشيات، التي تسعى الي استهداف المدنيين أيضا.

وأوضح العميد خالد المحجوب أن هناك أسلحة تدخل بشكل غير شرعي في طرابلس يتم التعامل معها قبل وصولها للميليشيات.
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