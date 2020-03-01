الصيادلة: انفصال هيئة الدواء عن وزارة الصحة يساعد على وجود تخصصات أكبر.. فيديو

قال الدكتور عمرو مغربي عضو مجلس نقابة الصيادلة و أمين صندوق نادى الصيادلة، إن انفصال هيئة الدواء عن وزارة الصحة هذا يساعد على وجود تخصصات أكبر لأننا كنا نتبع وزارة الصحة.





وأضاف عمرو مغربي خلال لقائه في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سى، أن وزارة الصحة عليها الكثير من الأعباء ومنها القطاع الطبي والمستشفيات وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والطب البشرى والبيطرى والصيدلة.





وأوضح عمرو مغربي، أن هناك دولا يقوم اقتصادها على الدواء كما أن السوق المصرى في قوى جدا في مجال الدواء وبالتالي بناء على توجيهات الرئيس تم عمل هيئة للدواء وتتبع رئاسة الوزراء.





وتابع مغربي، أن جميع الصلاحيات التي كانت مخولة إلى وزيرة الصحة الخاصة بمجال الدواء تم نقلها إلى هيئة الدواء.





واستكمل، أن الدواء في مصر أصبح اليوم له قطاع خاص به والقائمين عليه لديهم خبرة واسعة فيه .



