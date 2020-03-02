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حوادث

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما فى أحداث فض اعتصام النهضة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:00 ص
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
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عمرو خليفة
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".




وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
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