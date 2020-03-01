أحمد موسى: يجب أن تكون المياه مجالا للوحدة بين الدول وليست للفرقة والنزاع

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حقوقها فى قضية سد النهضة ويجب أن تنفذ الدول الثلاث ما اتفق عليه فى واشنطن.





وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"اجتماع واشنطن الأخير يحقق أهداف الدول الثلاث، ولكن إثيوبيا ترفض الانصياع وراء هذا الاتفاق بعد الموافقة عليه بالاجتماع".





وأكمل موسى: "لا ضرر ولا ضرار ولن تستطيع أى دولة مهما كانت ان تشكل خطورة على حياة المصريين، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون المياه مجالا للتعاون والوحدة بين الدول والشعوب وليس للتفرقة والنزاع.





وأردف:"بيان الخارجية واضح وشفاف ويطمئن المواطنين بشأن حقوقنا ونتمنى أن تلتزم إثيوبيا بما وقعت عليه فى واشنطن".



