أرقام قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد لا يعرف الهزيمة في البرنابيو وبرشلونة أفضل رقميا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.



وفيما يلي نعرض بعض الأرقام قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة:





ريال مدريد لم يُهزم في آخر 12 مباراة في الليغا في البيرنابيو





برشلونة فاز بآخر 4 مباريات في الليجا





برشلونة فاز بـ6 من آخر 7 مباريات ضد ريال مدريد في البيرنابيو في جميع البطولات





برشلونة استقبل هدفين على الأقل في آخر 4 مباريات خارج ملعبه في الليجا



