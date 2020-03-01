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برلمان

السجن عاما .. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين

الأحد 01/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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حسن رضوان
قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك يحتاج إلى دراسة تشريعية ومجتمعية وسوف تناقشه اللجنة المختصة.

وأكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الجرائم التي ترتكب بين الاصول والفروع لها وضعية خاصة في القانون مثل ابن سرق والده، أما بالنسبة لما يخص عقوق الوالدين مثل الضرب فهذا له عقوبة في قانون العقوبات، أي فعل يؤثر بالسلب على الشخص الآخر له عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى ضرورة تشديد العقوبة الموجودة بـ قانون العقوبات لكل من يقوم بضرب والده او بإحداث ضرر جسماني او غيره لوالدته بأن تبدأ العقوبة بـ الحبس 3 أشهر وفي حالة تكرار الجريمة تصل الى عام.

يأتي ذلك بعد ما قالت شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك.

وأضافت «الجمل» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس» أن عقوق الوالدين أصبح ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، لذلك لابد من توعية الأبناء بحقوق الأب والأم.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن عقوق الوالدين تحول إلى جرائم بسبب المعاملة الجافة من تجاه الأبناء لأمهاتهم وآبائهم وهذا ما شاهدناه خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.

وطالبت الآباء والأمهات الذين يتعرضون للظلم او العقوق من أبنائهم أن يتقدموا للمتخصصين ببلاغات لاستعادة حقوقهم، مؤكدة أن العقوق وصل إلى التعدي بالضرب على الوالدين وهذا غير مقبول أبدا، وهذا موجود في مشروع القانون ليكون هناك ردع للشاب العاق.

وأوضحت أن اللجنة التشريعية حولت مشروع تجريم عقوق الوالدين الي الجهات المختصة، ثم يتم مناقشته داخل البرلمان، متمنية الإنجاز في مشروع القانون للحد من الظاهرة.
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