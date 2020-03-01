السجن عاما .. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين

قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك يحتاج إلى دراسة تشريعية ومجتمعية وسوف تناقشه اللجنة المختصة.





وأكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الجرائم التي ترتكب بين الاصول والفروع لها وضعية خاصة في القانون مثل ابن سرق والده، أما بالنسبة لما يخص عقوق الوالدين مثل الضرب فهذا له عقوبة في قانون العقوبات، أي فعل يؤثر بالسلب على الشخص الآخر له عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات.





وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى ضرورة تشديد العقوبة الموجودة بـ قانون العقوبات لكل من يقوم بضرب والده او بإحداث ضرر جسماني او غيره لوالدته بأن تبدأ العقوبة بـ الحبس 3 أشهر وفي حالة تكرار الجريمة تصل الى عام.





يأتي ذلك بعد ما قالت شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك.