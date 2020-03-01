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توك شو

أمانى الخياط تكشف كيف استفاد التنظيم الإرهابي من المؤسسات الاوروبية لترسيخ وجوده

الأحد 01/مارس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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أسامة علي

قالت الإعلامية أمانى الخياط، إن بعض الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي الاتحادي الالمانى ،قدمت استجوابا للحكومة بشأن تزايد أعداد وأنشطة تنظيم الاخوان الارهابى هناك.

وأوضحت الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن استجواب الحكومة تطرق إلى سيطرة  تنظيم الإخوان المسلمين على المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا.

 

وأشارت الخياط، إلى أن الاستجواب كشف سيطرة عناصر اخوانية ترجع أصولهم إلى مصر وتركيا على المساجد والمؤسسات الإسلامية، مستغلة المؤسساتية الديمقراطية الأوروبية مضيفة، أن ألمانيا من أكثر معاقل التنظيم الدولى للإخوان المسلمين تمدد وانتشار.

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