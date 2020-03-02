نائبة تطالب بالتوسع في وحدة دعم الاستثمار داخل الهيئة الرقابية

أكدت النائبة مرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أهمية انشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرة إلي دور وحدة دعم الاستثمار بالرقابة التي تم توسيعها بعد تعديل القانون الإداري.





وطالبت في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، بإزالة أي عقبات تواجة المسثمرين لدعم الاقتصاد المصري والسياحة، متمثلة في التراخيص والضرائب والجمارك والعمل أيضا علي توسيع وحدة دعم الاستثمار داخل الرقابة، موكدة سهولة تواصل المستثمرين مع وحدة الدعم من خلال رابط علي موقع الوحدة الإلكتروني.

وأشارت إلي أهمية التعاون بين كافة الوزرات لتسهيل عملية الاستثمار وتطوير السياحة مناشدة المستثمرين بالاستثمار داخل البلد وأنه أنسب وقت لتوسع الحكومة في امتيازات للمستثمرين.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية،ورئيس اتحاد الغرف السياحية.





ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.