فتحي: 4.5 مليار جنيه موازنة حدائق أكتوبر خلال العام المقبل

كشف المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، عن قيمة الاستثمارات الإجمالية المطلوبة للمشروعات المتنوعة بالمدينة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021 والتى تصل إلى نحو 4.5 مليار جنيه تقريبا.





وأكد فتحى فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الموازنة سجلت زيادة بهدف إنهاء أكبر قدر ممكن من المشروعات وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدينة والتى تتجاوز 100 ألف وحدة.





وتابع، إن ذلك بخلاف مشروعات المرافق ومشروعات الإسكان المتنوعة لمتوسطى الدخل والإسكان المتميز، وكذا مشروعات المرافق والبنية التحتية والطرق.





يذكر أن المساحة الإجمالية للمدينة تصل إلى نحو 41,780 ألف فدان منها 18 ألف فدان كتلة عمرانية ، وذلك تحديث المخطط العام للمدينة بين (مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية و ترفيهية ....).