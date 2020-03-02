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حوادث

حبس عاطل لحيازته 700 جرام حشيش بالبساتين

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة "حشيش" والاتجار فيها بدائرة القسم.



وكان قد نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل بحوزته حشيش بالبساتين.

جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من ادارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة ، من ضبط "س.ر" ، 28 سنة،  عاطل ومقیم بدائرة قسم شرطة البساتین والسابق اتهامه في قضیتین أخرھما 8544 لسنة 2011م البساتین "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمیة من الحشیش المخدر وزنت 700 جرام ،  3805 جنیھ ، ھاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
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