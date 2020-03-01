AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق الرفاعي: نتفاعل مع شكاوى المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب كورونا.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 11:14 م
طارق الرفاعي
طارق الرفاعي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنه عند الإبلاغ عن أي اشتباه في إصابة بفيروس كورونا نقوم بالتوجه إلى المختصين في وزارة الصحة؛ ثم نتوجه إلى مكان الفيروس ونجمع كافة الأطراف لكن لم تثبت أي حالة إصابة إلى الآن.


وأضاف طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة المختصة للتصدى لهذا الفيروس كبيرة؛ لأن الأمر ليس محليًا ولكنه دولي.


وأوضح "الرفاعي"، أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإصدار العديد من البيانات المختصة بهذا الشأن؛ لأن هذا الفيروس يسبب خطرًا دوليًا.


وتابع أن جميع أجهزة الدولة وضعت سيناريوهات للتعامل مع أى موقف يخص هذا الفيروس.


وأكمل طارق الرفاعي، أن شكاوى المواطنين نتابعها أول بأول خصوصًا على صفحات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من محمد بن زايد بسبب فيروس كورونا

الإمارات تعرض خدماتها على الصين لمواجهة كورونا.. تفاصيل

لمنع دخول فيروس كورونا.. رد الحكومة على غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات

أمريكا تؤكد تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا

الصين.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1347 حالة

ترشيحاتنا

الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يتعادل مع المصري 2-2

الصحة: فحص 1443 حالة اشتباه بكورونا جميعها سلبية

نحب تانى ليه.. شاهد| ياسمين عبد العزيز تثير الجدل مع كريم فهمى

الخارجية: إثيوبيا تعمدت إعاقة مفاوضات سد النهضة وتتنصل من التزاماتها وتشوه الحقائق

محمد عساف يشعل السوشيال ميديا بغناء "بنت الجيران".. فيديو

الصحة تكشف حقيقة ظهور حالات كورونا في كفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

شاهد.. المعالم الأثرية في مصر بـ "الصيني" بسبب كورونا