طارق الرفاعي: نتفاعل مع شكاوى المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب كورونا.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنه عند الإبلاغ عن أي اشتباه في إصابة بفيروس كورونا نقوم بالتوجه إلى المختصين في وزارة الصحة؛ ثم نتوجه إلى مكان الفيروس ونجمع كافة الأطراف لكن لم تثبت أي حالة إصابة إلى الآن.









وأضاف طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة المختصة للتصدى لهذا الفيروس كبيرة؛ لأن الأمر ليس محليًا ولكنه دولي.









وأوضح "الرفاعي"، أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإصدار العديد من البيانات المختصة بهذا الشأن؛ لأن هذا الفيروس يسبب خطرًا دوليًا.









وتابع أن جميع أجهزة الدولة وضعت سيناريوهات للتعامل مع أى موقف يخص هذا الفيروس.









وأكمل طارق الرفاعي، أن شكاوى المواطنين نتابعها أول بأول خصوصًا على صفحات التواصل الاجتماعي.



