AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: نتمنى أن تلتزم إثيوبيا بما وقعت عليه في واشنطن.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر تسعى للحفاظ على حقوقها فى قضية سد النهضة، ويجب أن تنفذ الدول الثلاث ما تم الاتفاق عليه فى واشنطن.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "اجتماع واشنطن الأخير يحقق أهداف الدول الثلاث، ولكن إثيوبيا ترفض الانصياع وراء هذا الاتفاق بعد الموافقة عليه في الاجتماع"، مردفا "نتمنى أن تلتزم إثيوبيا بما وقعت عليه".

وتابع أحمد موسى "لا ضرر ولا ضرار، ولن تستطيع أى دولة مهما كانت أن تشكل خطورة على حياة المصريين"، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون المياه مجالًا للتعاون والوحدة بين الدولة والشعب وليس للتفرقة والنزاع.

وأشار إلى أن "بيان الخارجية واضح وشفاف ويطمئن المواطنين بشأن حقوقنا، ونتمنى أن تلتزم أثيوبيا بما وقعت عليه فى واشنطن".

ونوه موسى بأن مصر لن تفرق فى حقوق أبنائها، مضيفا "ده حق 100 مليون فى الحياة، وحتى لو 17 واحد برضوا ليهم حق فى المياة ومينفعش يروح أو حد يجور عليه".

ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى إثيوبيا، قائلًا "إحنا مش ضد التنمية أعملوا تنمية زى ما أنتوا عاوزين ولكن مش على حساب حياتنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرى : عدم التوافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة واجتماع فى واشنطن فى 13 يناير الجارى

سيناريوهات الدبلوماسية المصرية للتعامل مع أزمة سد النهضة .. طرق جميع الأبواب والتحرك على كافة المستويات.. وتطبيق البند العاشر من اتفاق المبادئ..واللجوء لـ مجلس الأمن لاتهام إثيوبيا بتهديد السلم الدولي

لا تراجع عن حقوقنا.. أحمد موسى: اجتماع واشنطن يحسم مفاوضات سد النهضة ..فيديو

جون سد النهضة.. اتفاق مبدئي بين القاهرة وأديس أبابا.. مفاوضات ماراثونية استمرت 4 أيام بواشنطن.. الفريق المصري أحبط محاولات مد التفاوض حتى مارس المقبل.. وطلب لوساطة جنوب أفريقية

6 رسائل قوية من الخارجية لإثيوبيا بعد تغيبها عمدا عن مفاوضات سد النهضة

أحمد موسى: اجتماع واشنطن يحقق الأهداف الثلاثة.. وإثيوبيا ترفض الانصياع

ترشيحاتنا

بعد أول هزيمة لـ ليفربول.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 28

بعد الانخفاض المتتالي.. اسعار الدولار تعاود الارتفاع في جميع البنوك

كهربا يعلق على تخفيف عقوبته من اتحاد الكرة المصري.. شاهد

كاتب صحفي يكشف تفاصيل اعتقال الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني

تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والترجي

6 رسائل قوية من الخارجية لإثيوبيا بعد تغيبها عمدا عن مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري من الوكيل بعد التخفيض ..صور

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري

بالبوت.. مايا دياب في الشارع بدون بنطلون تثير الجدل