أحمد موسى: نتمنى أن تلتزم إثيوبيا بما وقعت عليه في واشنطن.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر تسعى للحفاظ على حقوقها فى قضية سد النهضة، ويجب أن تنفذ الدول الثلاث ما تم الاتفاق عليه فى واشنطن.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "اجتماع واشنطن الأخير يحقق أهداف الدول الثلاث، ولكن إثيوبيا ترفض الانصياع وراء هذا الاتفاق بعد الموافقة عليه في الاجتماع"، مردفا "نتمنى أن تلتزم إثيوبيا بما وقعت عليه".





وتابع أحمد موسى "لا ضرر ولا ضرار، ولن تستطيع أى دولة مهما كانت أن تشكل خطورة على حياة المصريين"، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون المياه مجالًا للتعاون والوحدة بين الدولة والشعب وليس للتفرقة والنزاع.





وأشار إلى أن "بيان الخارجية واضح وشفاف ويطمئن المواطنين بشأن حقوقنا، ونتمنى أن تلتزم أثيوبيا بما وقعت عليه فى واشنطن".





ونوه موسى بأن مصر لن تفرق فى حقوق أبنائها، مضيفا "ده حق 100 مليون فى الحياة، وحتى لو 17 واحد برضوا ليهم حق فى المياة ومينفعش يروح أو حد يجور عليه".





ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى إثيوبيا، قائلًا "إحنا مش ضد التنمية أعملوا تنمية زى ما أنتوا عاوزين ولكن مش على حساب حياتنا".



