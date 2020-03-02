حبس عاطل لحيازته 560 جرام فودو بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة "الفودو"، والاتجار فيها بدائرة القسم.

















وكان قد نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل بحوزته كمية من الفودو المخدر بالبساتين.





جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من ادارة مكافحة المخدرات من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 560 جرامًا ومبلغ مالي 1260 جنيها وهاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



