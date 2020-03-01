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رياضة

كلاسيكو الأرض.. ميسي يقود هجوم برشلونة لمواجهة ريال مدريد

الأحد 01/مارس/2020 - 09:06 م
ميسي
ميسي
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عمرو ابوبكر
أعلن كيكى سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي للقاء الكلاسيكو، الذي سيجمع الفريقين في العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة مباريات الجولة الـ26، من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هجوم فريق برشلونة، في مباراة الليلة، رغم الفيديو الذي انتشر للبرغوث الأرجنتيني، لحظة وصول فريق البارسا إلى مدريد، وظهر نجم الفريق الكتالونى، وكأنه يعرج ويتحسس ألم في الفخذ الأيسر، وهو ما أثار قلق جماهير البلوجرانا، ويجاوره الصفقة الجديدة برايثويت والفرنسي أنطوان جريزمان. 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: ألبا ، بيكيه ، سيميدو ، لينجليت
الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، فيدال
الهجوم: ميسي ، جريزمان ، أرثر
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