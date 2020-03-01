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حوادث

التفاصيل الكاملة لحريق خط سولار ببنها.. تعديات وسرقات المنتجات البترولية وراء الحادث.. ضبط صاحب الأرض وملاحقة آخرين متورطين في الواقعة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:49 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى

كشفت معاينة أجهزة البحث والمعمل الجنائي بمديرية أمن القليوبية في حريق خط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا المار ببنها الذي شهدته قرية ميت عاصم اليوم وجود حفر وطلمبة غير شرعية مثبتة على الخط الرئيسي يسحب السولار من خلالها وتعبئته بالبراميل وسرقته.

وتمكنت المباحث من ضبط صاحب الأرض المتورط في عملية السرقة وتولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الأرض الزراعية تمهيدا للعرض على النيابة المختصة 

فيما واصلت أجهزة الحماية المدنية عملية التبريد وقطع الأشجار التي امتد الحريق إليها حماية لأرواح المواطنين ومتابعة الحالة الأمنية وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين.

فيما محافظ القليوبية ومدير الأمن  فور تلقيهما  بلاغا بنشوب حريق بموقع خط سولار (مسطرد- طنطا) بإحدى المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم بمدينة بنها، لموقع الحادث.

وكانت إدارة الحماية المدنية قد سيطرت على الحريق بالكامل بدون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات بحضور  اللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية ومدير البحث الجنائي ومأمور مركز بنها وممثلى شركات بترول مسطرد للوقوف على ملابسات الحريق.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بخط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا، حيث فوجئ الأهالي بانفجار الخط واشتعال النيران في الجزء المار أسفل الترعة بالقرية في المنطقة الواقعة خارج الكتلة السكنية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بالمحافظة لمتابعة الحالة وبيان سبب الحريق الذي نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه، قبل امتداده للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجرى غلق الخط من المحبس الرئيسي وتولت النيابة التحقيق التي كلفت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان إذا ما كان متعمدا من عدمه وكيفية اشتعال النيران وطلب تحريات المباحث.

التفاصيل الكاملة لحريق خط سولار ببنها.. تعديات وسرقات المنتجات البترولية وراء الحادث.. ضبط صاحب الأرض وملاحقة آخرين متورطين في الواقعة
التفاصيل الكاملة لحريق خط سولار ببنها.. تعديات وسرقات المنتجات البترولية وراء الحادث.. ضبط صاحب الأرض وملاحقة آخرين متورطين في الواقعة
التفاصيل الكاملة لحريق خط سولار ببنها.. تعديات وسرقات المنتجات البترولية وراء الحادث.. ضبط صاحب الأرض وملاحقة آخرين متورطين في الواقعة
التفاصيل الكاملة لحريق خط سولار ببنها.. تعديات وسرقات المنتجات البترولية وراء الحادث.. ضبط صاحب الأرض وملاحقة آخرين متورطين في الواقعة
التفاصيل الكاملة لحريق خط سولار ببنها.. تعديات وسرقات المنتجات البترولية وراء الحادث.. ضبط صاحب الأرض وملاحقة آخرين متورطين في الواقعة
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